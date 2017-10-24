Кроос высказался о возможной покупке "Реалом" Кейна

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о возможной покупке его клубом форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Это не моя работа. Он - хороший игрок, невозможно забивать столько голов в Премьер-Лиге, не являясь при этом очень хорошим нападающим. Но это не мои обязанности - решать вопрос о его покупке", - цитирует 27-летнего хавбека Daily Mail.

Напомним, Перес не думал о покупке Кейна. | soccernews.ru