Кроос высказался об интересе "Реала" к Мбаппе, Санчо и Хаверцу

Хавбек "Реала" Тони Кроос прокомментировал слухи об интересе клуба к Килиану Мбаппе, Джейдону Санчо и Каю Хаверцу.

"Я не знаю о планах клуба и об их финансовых возможностях. Это молодые топ-футболисты, которыми интересуютcя многие клубы. Однако за то время, что я выступаю за "Реал", было много слухов о том, кто может прийти или уйти. В 80% случаев все складывалось по-другому", - приводит слова Крооса Goal.com.

Отметим, что трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро, Санчо - в 117 миллионов, а Хаверца - в 81 миллион евро.

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