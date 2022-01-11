Кроос высказался перед матчем с "Барселоной"

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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от матча против "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании.

"Как всегда, мы хотим выиграть во всех турнирах. Мы здесь, чтобы побеждать, это ясно. Начало сезона было для меня немного трудным, потому что я никогда не начинал сезон с тяжелой травмой. В прошлом сезоне я чувствовал сильную боль.

Правда в том, что в лиге мы могли бы быть немного лучше, чем "Барселона". Но мой опыт подсказывает, что в "Эль-Класико" нет фаворита, а завтра финал, и всякое может случиться.

Я всегда предпочитаю владеть мячом. Для меня хорошая игра, если мы наберем 90% владения и выиграем со счетом 1:0. Вы должны найти хороший способ выигрывать матчи с большим владением мячом.

В последнее время я не смотрю матчи "Барселоны". Мы играем в свои игры и занимаемся другими делами, помимо просмотра футбола целыми днями. Я не могу сказать, что изменил Хави, потому что я не смотрю их игры.

Мы прибавили в последние месяцы. Мы должны хорошо играть, чтобы побеждать. Мы должны продолжать работать, потому что сейчас январь, а титулов сейчас не выиграть. Ну, я надеюсь на Суперкубок [смеется]", - сказал немецкий футболист.

Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 12 января. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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