Кроос высказался перед матчем с "Барселоной"
Фото: инстаграм Крооса\Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от матча против "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании.
"Как всегда, мы хотим выиграть во всех турнирах. Мы здесь, чтобы побеждать, это ясно. Начало сезона было для меня немного трудным, потому что я никогда не начинал сезон с тяжелой травмой. В прошлом сезоне я чувствовал сильную боль.
Правда в том, что в лиге мы могли бы быть немного лучше, чем "Барселона". Но мой опыт подсказывает, что в "Эль-Класико" нет фаворита, а завтра финал, и всякое может случиться.
Я всегда предпочитаю владеть мячом. Для меня хорошая игра, если мы наберем 90% владения и выиграем со счетом 1:0. Вы должны найти хороший способ выигрывать матчи с большим владением мячом.
В последнее время я не смотрю матчи "Барселоны". Мы играем в свои игры и занимаемся другими делами, помимо просмотра футбола целыми днями. Я не могу сказать, что изменил Хави, потому что я не смотрю их игры.
Мы прибавили в последние месяцы. Мы должны хорошо играть, чтобы побеждать. Мы должны продолжать работать, потому что сейчас январь, а титулов сейчас не выиграть. Ну, я надеюсь на Суперкубок [смеется]", - сказал немецкий футболист.
Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 12 января. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14