Кроос высмеял жёлтую карточку, показанную ему в матче с "Эльче"

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Кроос высмеял жёлтую карточку, показанную ему в матче с "Эльче"

Фото твиттер "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос получил предупреждения в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче" (2:1) за фантомный фол.

После игры немец высмеял эту жёлтую карточку у себя в твиттере.

"Жёлтая карточка. Ну, конечно", - написал хавбек "сливочных", прикрепив видео эпизода с ошибкой судьи.

Не пропустите: "Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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