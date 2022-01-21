Кроос высмеял жёлтую карточку, показанную ему в матче с "Эльче"

Фото твиттер "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос получил предупреждения в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче" (2:1) за фантомный фол.

После игры немец высмеял эту жёлтую карточку у себя в твиттере.

"Жёлтая карточка. Ну, конечно", - написал хавбек "сливочных", прикрепив видео эпизода с ошибкой судьи.

Yellow card for Kroos pic.twitter.com/0ppdWQCOXK — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

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