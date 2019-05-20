Кроос: "Я не могу купить Мбаппе, это вопрос к клубу"
Хавбек "Реала" Тони Кроос высказался на тему возможного прихода в клуб Поля Погба и Килиана Мбаппе.
"Мбаппе отличный футболист, но я не занимаюсь такими вопросами. У меня неплохой контракт, но я не могу купить его. Погба? Можно назвать много имен. Он тоже хороший игрок, но трансферами занимается клуб. Я не собираюсь отдавать свою позицию и буду бороться.
Не буду разглашать то, о чем мы говорили с Зиданом, но если бы он сомневался во мне, то я бы не получил новое соглашение", - приводит слова Крооса Goal.com.
В текущем сезоне Кроос провел 43 игры, в которых отметился одним голом и 6 результативными передачами.
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