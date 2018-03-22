Кроос: "Я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки "Реала"

Теги тони кроосреал мадридиспаниягермания

Кроос: "Я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки "Реала"
Полузащитник "Реала" Тони Кроос восхищен тем, что многие его партнеры по команде вызываются в сборную Испании.

"Последние сезоны "Реала" доказывают, что за нас не играли плохие футболисты. Поэтому я считаю правильным, что костяк сборной Испании составляют игроки "Реала". Я рад за Рамоса и остальных. Но я не могу пожелать им удачи в завтрашнем матче с Германией или на Чемпионате Мира. Думаю, Испания является одним из фаворитов турнира", - цитирует Крооса Marca.

Напомним, что в сборную Испании на матч с Германией, который состоится 27 марта, из "Реала" были вызваны: Начо, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Иско, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

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комментарии
Йцук

Ну да, а Пике, Альба, Бускетс и Иньеста это так - на подмену.

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эльдарХан

Альба и бускетс да ,а вот пике уже не уровень сборной иньесте пора на пенсию

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