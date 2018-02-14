Кроос является лучшим ассистентом "Реала" при Зидане

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Кроос является лучшим ассистентом "Реала" при Зидане

В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с ПСЖ.

Этот поединок станет сотым для полузащитника королевского клуба Тони Крооса при наставнике команды Зинедине Зидане.

Стоит отметить, что за время работы француза со "сливочными" Кроос является лучшим ассистентом "Реала", отдав 27 голевых пасов.

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