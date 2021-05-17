Кроос заболел коронавирусом

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт мадридского "Реала", Тони Кроос сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом немецкий полузащитник пропустит последний матч "сливочных" в этом сезоне против "Вильярреала".

Напомним, что перед матчем с "Атлетиком" Крооса отправили на карантин из-за того, что немец контактировал с человеком, болеющим коронавирусом.

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