Кроос запустил новый футбольный челлендж

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Кроос запустил новый футбольный челлендж

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос придумал очередной челлендж, чтобы на карантине было не так скучно.

Звёздный немец предложил исполнить так называемый "финт Зидана". Как это делал сам футболист, можно посмотреть в его инстаграме.

В текущем сезоне 30-летний Кроос сыграл за "Реал" 33 матча, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Зинедин Зидан - действующий главный тренер "бланкос". Игровую карьеру француз завершил в 2006 году.

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