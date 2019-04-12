Кросс прокомментировал информацию о желании покинуть "Реал"



Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос опроверг слухи о том, что он хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Это абсолютно ложная информация!" - написал Кроос в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что хавбек стремится к новому вызову в карьере в другом клубе.

29-летний Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Всего он провел за клуб 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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