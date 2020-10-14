Кросс высказался об игре сборной Германии против Швейцарии

Хавбек сборной Германии Тони Кроос высказался о ничейном матче против Швейцарии (3:3) в матче Лиги наций.

"Оборона - всегда командная работа. Мы отлично помогли сопернику в первом и третьими голами. После этого лучше заиграли. В целом выглядели лучше, чем в прошлом матче против Украины. Хотя нельзя быть довольными этой игрой", - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Германия с 6 очками занимает второе место в группе 4 после четырех туров.

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