"Кротоне" арендовал у "Ювентуса" Мандрагору

Хавбек "Ювентуса" Роландо Мандрагора следующий сезон проведет в "Кротоне", сообщает официальный сайт клуба.

20-летний футболист заключил с клубом арендное соглашение на один сезон. В прошлом сезоне игрок сыграл за "Ювентус" всего один матч.

Однако летом Мандрагора стал бронзовым призером ЧМ-2017 в составе сборной Италии.

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