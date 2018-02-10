"Кротоне" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)

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"Кротоне" – "Аталанта" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Кротоне" и "Аталантой".

Не пропустите: "Аталанта" едва не проиграла "Кротоне". | http://soccernews.ru

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