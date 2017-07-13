"Кротоне" интересуется хавбеком "Зенита"

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"Кротоне" интересуется хавбеком "Зенита"

"Кротоне" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Зенита" Маурисио, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, в итальянском клубе видят в 28-летнем бразильце значительное усиление средней линии команды.

Стоит отметить, что ранее спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания подтвердил вероятный скорый уход Маурисио

Не пропустите: Хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клуб. | http://soccernews.ru

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