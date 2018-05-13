"Кротоне" – "Лацио" - 2:2, "Фиорентина" – "Кальяри" - 0:1 (обзоры)

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"Кротоне" – "Лацио" - 2:2, "Фиорентина" – "Кальяри" - 0:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 37-го тура чемпионата Италии.

Видео: "Кротоне" – "Лацио" - 2:2.

Видео: "Фиорентина" – "Кальяри".

Не пропустите: "Кротоне" не позволил "Лацио" досрочно оформить попадание в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
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