"Кротоне" на выезде переиграл "Болонью"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Болонья" дома уступила "Кротоне" со счётом 2:3.

"Болонья" – "Кротоне" - 2:3

Голы: Верди, 38 - 1:0, Будимир, 42 - 1:1, Верди, 45 - 2:1, Тротта, 68 (пенальти) - 2:2, Будимир, 70 - 2:3.

"Болонья": Анжело, Гонсалес, Масина (Фаллетти, 79), Крафт, Хеландер, Поли, Крисетиг, Верди, Донса (Дестро, 73), Ди Франческо (Крейчи, 46), Паласио.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Павлович, Сампиризи, Симич, Налини, Барберис, Мандрагора, Стоян (Роден, 61), Будимир (Сими, 90), Тротта (Иско, 83).

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