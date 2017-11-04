"Кротоне" на выезде переиграл "Болонью"

Теги болоньякротоне

"Кротоне" на выезде переиграл "Болонью"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Болонья" дома уступила "Кротоне" со счётом 2:3.

"Болонья" – "Кротоне" - 2:3

Голы: Верди, 38 - 1:0, Будимир, 42 - 1:1, Верди, 45 - 2:1, Тротта, 68 (пенальти) - 2:2, Будимир, 70 - 2:3.

"Болонья": Анжело, Гонсалес, Масина (Фаллетти, 79), Крафт, Хеландер, Поли, Крисетиг, Верди, Донса (Дестро, 73), Ди Франческо (Крейчи, 46), Паласио.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Павлович, Сампиризи, Симич, Налини, Барберис, Мандрагора, Стоян (Роден, 61), Будимир (Сими, 90), Тротта (Иско, 83).

Не пропустите: "Милан" определился с основным претендентом на замену Монтеллы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 11 31
2 Интер Милан 12 30
3 Ювентус 11 28
4 Лацио 11 28
5 Рома 10 24
6 Сампдория 11 23
7 Торино 12 17
8 Фиорентина 11 16
9 Милан 11 16
10 Аталанта 11 15
11 Кьево 11 15
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кротоне 12 12
15 Кальяри 11 9
16 СПАЛ 11 8
17 Сассуоло 11 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 11 6
20 Беневенто 11 0
Полная таблица

топ-5 тегов