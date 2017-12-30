"Кротоне" – "Наполи" - 0:1 (обзор)

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"Кротоне" – "Наполи" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура итальянской Серии А между "Кротоне" и "Наполи".

Не пропустите: Хамшик приносит "Наполи" минимальную победу над "Кротоне". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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