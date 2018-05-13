"Кротоне" не позволил "Лацио" досрочно оформить попадание в Лигу Чемпионов

Завершились несколько матчей 37-го тура чемпионата Италии. "Лацио" в случае победы над "Кротоне" мог обеспечить себе попадание в Лигу Чемпионов, но матч завершился вничью. Также стоит отметить выездные победы "Кьево", "Удинезе" и "Кальяри".

"Кротоне" – "Лацио" - 2:2 (1:1)

Голы: Лулич, 17 (с пенальти) - 0:1, Сими, 29 - 1:1, Чеккерини, 61 - 2:1, Милинкович-Савич, 84 - 2:2

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду (Касерес, 55), Баста (Нани, 65), Уоллес, Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон, Мурджиа (Габаррон, 55), Лейва, Кайседо.

"Фиорентина" – "Кальяри" - 0:1 (0:1)

Гол: Паволетти, 37 - 0:1

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Жил Диаш, 79), Миленкович, Бадель, Верету, Эссерик (Фальчинелли, 46), Бенасси (Сапонара, 61), Кьеза, Симеоне.

"Торино" – СПАЛ - 2:1 (0:1)

Голы: Грасси, 22 - 0:1, Белотти, 68 - 1:1, де Сильвестри, 87 - 2:1

"Торино": Сиригу, Ансальди (Беренгер, 62), Нкулу, Бурдиссо, де Сильвестри, Ляйич, Ринкон, Яго Фальке (Аккуа, 90), Базелли (Эдера, 85), Моретти, Белотти.

"Верона" – "Удинезе" - 0:1 (0:1)

Гол: Барак, 20 - 0:1

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Ларсен, Нюйтинк, Хадльвредссон, Барак, де Пауль (Перица, 83), Янкто (Лопес, 90), Бехрами, Лазанья (Балич, 88).

"Болонья" – "Кьево" - 1:2 (1:0)

Голы: Верди, 12 (с пенальти) - 1:0, Джаккерини, 48 - 1:1, Инглезе, 60 -1:2

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