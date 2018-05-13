"Кротоне" не позволил "Лацио" досрочно оформить попадание в Лигу Чемпионов

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"Кротоне" не позволил "Лацио" досрочно оформить попадание в Лигу Чемпионов

Завершились несколько матчей 37-го тура чемпионата Италии. "Лацио" в случае победы над "Кротоне" мог обеспечить себе попадание в Лигу Чемпионов, но матч завершился вничью. Также стоит отметить выездные победы "Кьево", "Удинезе" и "Кальяри".

"Кротоне" – "Лацио" - 2:2 (1:1)
Голы: Лулич, 17 (с пенальти) - 0:1, Сими, 29 - 1:1, Чеккерини, 61 - 2:1, Милинкович-Савич, 84 - 2:2

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду (Касерес, 55), Баста (Нани, 65), Уоллес, Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон, Мурджиа (Габаррон, 55), Лейва, Кайседо.

"Фиорентина" – "Кальяри" - 0:1 (0:1)
Гол: Паволетти, 37 - 0:1

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Жил Диаш, 79), Миленкович, Бадель, Верету, Эссерик (Фальчинелли, 46), Бенасси (Сапонара, 61), Кьеза, Симеоне.

"Торино" – СПАЛ - 2:1 (0:1)
Голы: Грасси, 22 - 0:1, Белотти, 68 - 1:1, де Сильвестри, 87 - 2:1

"Торино": Сиригу, Ансальди (Беренгер, 62), Нкулу, Бурдиссо, де Сильвестри, Ляйич, Ринкон, Яго Фальке (Аккуа, 90), Базелли (Эдера, 85), Моретти, Белотти.

"Верона" – "Удинезе" - 0:1 (0:1)
Гол: Барак, 20 - 0:1

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Ларсен, Нюйтинк, Хадльвредссон, Барак, де Пауль (Перица, 83), Янкто (Лопес, 90), Бехрами, Лазанья (Балич, 88).

"Болонья" – "Кьево" - 1:2 (1:0)
Голы: Верди, 12 (с пенальти) - 1:0, Джаккерини, 48 - 1:1, Инглезе, 60 -1:2

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Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
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