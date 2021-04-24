"Кротоне" одолел "Парму" в матче с 7 голами, "Сампдория" уступила "Сассуоло"
Фото: Globalist
Представляем результаты матчей 33-го тура итальянской Серии А.
"Парма" - "Кротоне" 3:4
Голы: Магальян, 14 - 0:1, Эрнани, 29 - 1:1, Нванкво, 42 - 1:2, Унас, 45 - 1:3, Жервиньо, 49 - 2:3, Михэилэ, 54 - 3:3, Нванкво (пен), 69 - 3:4
"Парма": Коломби, Бюси, Бани (Пелле, 46), Пеццелла, Диркс (Валенти, 74), Куртич (Осорио, 46), Бругман, Михэилэ, Эрнани (Грасси, 75), Ман (Жервиньо, 20), Корнелиус.
"Кротоне": Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца, Чигарини (Эдуардо Энрике, 67), Молина, Унас (Педру Перейра, 90), Дзанеллато, Жуниор Мессиас (Бенали, 84), Нванкво.
"Сассуоло" - "Сампдория" 1:0
Гол: Берарди, 69 - 1:0
"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос (Рожерио, 62), Кирикеш, Толян (Мюльдюр, 62), Феррари, Лопес, Локателли, Берарди (Маньянелли, 85), Траоре, Марлон (Бога, 46), Дефрель (Обианг, 78).
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Йосида, Колли, Кандрева, Торсбю, Дамсгор (Аскильдсен, 80), Янкто (Лерис, 80), Кейта Бальде, Габбьядини (ла Гумина, 64).
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|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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