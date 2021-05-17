"Кротоне" побил антирекорд Серии А 87-летней давности

"Кротоне" пропустил 92 гола в 37 турах текущего розыгрыша Серии А.

Как сообщает Opta, это новый антирекорд турнира по данному показателю.

Ранее худшим результатом в истории чемпионата Италии был 91 пропущенный мяч. В сезоне 1933/34 столько раз поражали ворота "Казале".

В заключительном туре "Кротоне" дома сыграет с "Фиорентиной".

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