"Кротоне" разгромил "Беневенто", "Сассуоло" поделил очки с "Пармой"

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"Кротоне" разгромил "Беневенто", "Сассуоло" поделил очки с "Пармой"

Представляем результаты матчей 18-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" - "Парма" 1:1

Голы: Куцка, 37 - 0:1, Джуричич (пен), 90 - 1:1

"Сассуоло": Консильи, Кирьякопулос (Рожерио, 71), Толян (Мюльдюр, 46), Феррари, Айхан, Лопес, Траоре (Распадори, 86), Маньянелли (Джуричич, 59), Кирикеш, Капуто (Гараслин, 71), Дефрель.

"Парма": Сепе, Бюси, Диркс, Пеццелла (Риччи, 74), Якопони, Грасси (Зом, 86), Бругман (Сипрьен, 86), Куцка, Куртич, Жервиньо, Корнелиус.   


"Кротоне" - "Беневенто" 4:1

Голы: Глик (аг), 4 - 1:0, Нванкво, 29 - 2:0, Нванкво, 54 - 3:0, Вулич, 65 - 4:0, Яго Фальке, 82 - 4:1

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Маццотта, 80), Джиджи, Магальян, Рисполи (Луперто, 80), Дзанеллато (Рохас, 84), Вулич (Петриччоне, 80), Жуниор Мессиас, Големич, Нванкво, Ривьер (Эдуардо Энрике, 70).

"Беневенто": Монтипо, Туйя (Кальдирола, 75), Барба, Глик, Хетемай, Дабо, Импрота (Яго Фальке, 75), Ионицэ (Тельо, 65), Инсинье (Капрари, 40), Лападула, Сау (Ди Серио, 65).

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