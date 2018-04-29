"Кротоне" разгромил "Сассуоло" благодаря дублям Тротты и Нванкво

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Кротоне" на своем поле одержал крупную победу над "Сассуоло". По два мяча в этой встрече забили Марчелло Тротта и Симоне Нванкво. Единственный мяч у "Сассуоло" в этом матче на счету Доменико Берарди с пенальти. После этого матча "Кротоне" поднялся на 14 место, "Сассуоло" остался на 13-й позиции.

"Кротоне" – "Сассуоло" - 4:1 (3:1)

Голы: Тротта, 3 - 1:0, Нванкво, 15 - 2:0, Тротта, 31 - 3:0, Берарди, 45+1 (с пенальти) - 3:1, Нванкво, 88 – 4:1

"Кротоне": Кордас – Фараони, Чеккерини (Айети, 81), Капуано, Мартелла – Барберис (Роден, 74), Мандрагора, Стоян – Тротта, Нванкво, Налини (Сампиризи, 86).

"Сассуоло": Консильи – Лемос, Ачерби, Пелузо – Рагуза (Бабакар, 53), Миссироли (Матри, 83), Маньянелли (Маццителли, 64), Дункан, Рожерио – Берарди, Политано.

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