"Кротоне" разгромил "Сассуоло" благодаря дублям Тротты и Нванкво

Теги кротонесассуоло

"Кротоне" разгромил "Сассуоло" благодаря дублям Тротты и Нванкво

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Кротоне" на своем поле одержал крупную победу над "Сассуоло". По два мяча в этой встрече забили Марчелло Тротта и Симоне Нванкво. Единственный мяч у "Сассуоло" в этом матче на счету Доменико Берарди с пенальти. После этого матча "Кротоне" поднялся на 14 место, "Сассуоло" остался на 13-й позиции.

"Кротоне" – "Сассуоло" - 4:1 (3:1)
Голы: Тротта, 3 - 1:0, Нванкво, 15 - 2:0, Тротта, 31 - 3:0, Берарди, 45+1 (с пенальти) - 3:1, Нванкво, 88 – 4:1

"Кротоне": Кордас – Фараони, Чеккерини (Айети, 81), Капуано, Мартелла – Барберис (Роден, 74), Мандрагора, Стоян – Тротта, Нванкво, Налини (Сампиризи, 86).

"Сассуоло": Консильи – Лемос, Ачерби, Пелузо – Рагуза (Бабакар, 53), Миссироли (Матри, 83), Маньянелли (Маццителли, 64), Дункан, Рожерио – Берарди, Политано.

Не пропустите: "Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов