"Кротоне" разгромил "Специю" в 11-м туре Серии А

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"Кротоне" разгромил "Специю" в 11-м туре Серии А

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Кротоне" дома крупно обыграл "Специю" со счётом 4:1.

Первый тайм матча завершился ничьей 1:1, а после перерыва хозяева поля трижды поразили ворота соперника и праздновали итоговую победу.

"Кротоне" – "Специя" - 4:1

Голы: 1:0 – 7 Жуниор Мессиас, 1:1 – 18 Фариас, 2:1 – 49 Реца, 3:1 – 56 Эдуардо Энрике, 4:1 – 90 Жуниор Мессиас.

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра, Магальян (Куомо, 74), Луперто, Реца, Дзанеллато (Ривьер, 89), Эдуардо Энрике (Вулич, 83), Жуниор Мессиас, Молина, Марроне, Нванкво.

"Специя": Проведель, Шабо, Бастони (Маркицца, 83), Феррер (Сала, 46), Терци, Риччи, Эстевес, Побега (Маджоре, 58), Агудело (Джаси, 58), Фариас (Верде, 83), Пикколи.

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