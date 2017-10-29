В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Кротоне", "Сампдория", СПАЛ и "Удинезе" одержали победы над "Фиорентиной", "Кьево", "Дженоа" и "Аталантой" соответственно.

"Кротоне" - "Фиорентина" - 2:1

Голы: Будимир, 17 - 1:0, Тротта, 19 - 2:0, Бенасси, 44 - 2:1.

"Сампдория" - "Кьево" - 4:1

Голы: Линетты, 20 - 1:0, Каччаторе, 24 - 1:1, Торрейра, 26 - 2:1, Сапата, 44 - 3:1, Торрейра, 85 - 4:1.

СПАЛ - "Дженоа" - 1:0

Гол: Антенуччи, 56 - 1:0.

"Удинезе" - "Аталанта" - 2:1

Голы: Куртич, 29 - 0:1, Де Паул, 45+1 - 1:1 (пенальти), Барак, 68 - 2:1.

Нереализованный пенальти: Кристанте, 85 ("Аталанта").

Напомним, в параллельном матче "Наполи" обыграл "Сассуоло". | soccernews.ru