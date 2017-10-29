"Кротоне", "Сампдория", СПАЛ и "Удинезе" одержали победы
В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Кротоне", "Сампдория", СПАЛ и "Удинезе" одержали победы над "Фиорентиной", "Кьево", "Дженоа" и "Аталантой" соответственно.
"Кротоне" - "Фиорентина" - 2:1
Голы: Будимир, 17 - 1:0, Тротта, 19 - 2:0, Бенасси, 44 - 2:1.
"Сампдория" - "Кьево" - 4:1
Голы: Линетты, 20 - 1:0, Каччаторе, 24 - 1:1, Торрейра, 26 - 2:1, Сапата, 44 - 3:1, Торрейра, 85 - 4:1.
СПАЛ - "Дженоа" - 1:0
Гол: Антенуччи, 56 - 1:0.
"Удинезе" - "Аталанта" - 2:1
Голы: Куртич, 29 - 0:1, Де Паул, 45+1 - 1:1 (пенальти), Барак, 68 - 2:1.
Нереализованный пенальти: Кристанте, 85 ("Аталанта").
Напомним, в параллельном матче "Наполи" обыграл "Сассуоло". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|11
|31
|2
|Ювентус
|11
|28
|3
|Лацио
|11
|28
|4
|Интер Милан
|10
|26
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
|19
|Хеллас Верона
|10
|6
|20
|Беневенто
|11
|0