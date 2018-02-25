"Кротоне" - СПАЛ - 2:3 (обзор)

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"Кротоне" - СПАЛ - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А, в котором СПАЛ на выезде обыграл "Кротоне".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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