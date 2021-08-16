"Кротоне", "Тернана", "Салернитана" и "Сампдория" прошли в следующий раунд Кубка Италии

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"Кротоне", "Тернана", "Салернитана" и "Сампдория" прошли в следующий раунд Кубка Италии

В понедельник, 16 августа, состоялись ещё четыре матча первого раунда Кубка Италии.

Путёвки в следующий этап турнира завоевали "Кротоне", "Тернана", "Салернитана" и "Сампдория".

"Кротоне" – "Брешия" - 2:2, по пенальти - 4:2

Голы: 1:0 – 26 Вулич, 1:1 – 46 ван де Лой, 1:2 – 67 Байич, 2:2 – 76 Мулаттьери.

 
"Болонья" – "Тернана" - 4:5

Голы: 0:1 – 6 Агацци, 0:2 – 21 Доннарумма, 1:2 – 38 Домингес, 1:3 – 40 Перальта, 1:4 – 50, пенальти Фаллетти, 1:5 – 54 Перальта, 2:5 – 56 Арнаутович, 3:5 – 58 Сориано, 4:5 – 76, пенальти Орсолини.


"Салернитана" – "Реджина" - 2:0

Голы: 1:0 – 45 Бонаццоли, 2:0 – 55 Бонаццоли.

 
"Сампдория" – "Алессандрия" - 3:2

Голы: 0:1 – 8 Чиарелло, 1:1 – 28 Квальярелла, 1:2 – 45, пенальти Корацца, 2:2 – 47 Габбьядини, 3:2 – 52 Торсбю.

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