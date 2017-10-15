"Кротоне" - "Торино" - 2:2, "Сампдория" - "Аталанта" - 3:1 (обзоры)

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"Кротоне" - "Торино" - 2:2, "Сампдория" - "Аталанта" - 3:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 8-го тура итальянской Серии А, в которых "Кротоне" и "Торино" сыграли вничью, а "Сампдория" обыграла "Аталанту".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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