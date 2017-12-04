"Кротоне" – "Удинезе" - 0:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура итальянской Серии А между "Кротоне" и "Удинезе".
Не пропустите: "Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чужая битва за плей-офф: "Спортинг" едет за победой на "Камп Ноу"
-
В надежде на плей-офф: ЦСКА отправляется в гости к "Манчестер Юнайтед"
-
С оглядкой на поединок в Риме: "Атлетико" попробует в Лондоне взять реванш у "Челси"
-
Совершить невероятное: "Бавария" попробует разгромить ПСЖ
-
Леонид Слуцкий и "Халл" – союз, обреченный с самого начала
Лента новостей
-
Клопп: "Не знаю, какое решение примет Коутиньо"
-
Доменек: "ПСЖ может дойти до финала ЛЧ, если на ранней стадии турнира не встретится с "Манчестер Сити"
-
Пятницкий: "Спартак" - более опасен, чем "Ливерпуль"
-
Мората может вернуться в "Реал"
-
Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Зимой "Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля"
-
Алдонин: "Перед ЦСКА стоит задача тяжелая, но выполнимая"
-
Алексис Санчес сделал выбор между "Реалом" и "Манчестер Сити"
-
Фабрегас: "У меня - еще много лет в футболе"
-
Сын Роналду: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси"
-
Гендир ЦСКА: "Матч со "Спартаком" важнее, чем с "Манчестер Юнайтед"
-
Динь: "Защита и атака у "Барселоны" лучше, чем у "Реала"
-
Мората: "Надеюсь, Роналду начнет снова забивать, но на Чемпионате Мира "промолчит"
-
Зидан: "Нахожусь не в идеальном положении"
-
Зидан: "Роналду будет гнуть свою линию, пока голы не придут"
-
Тебас надеется на хорошее судейство в Класико
-
Моратти рассказал, что однажды пытался заполучить Спаллетти
-
Гулам продлил соглашение с "Наполи"
-
ПСЖ могут оштрафовать на крупную сумму
-
Ковачич считает Бензема лучшим форвардом в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1