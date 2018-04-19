"Кротоне" - "Ювентус" - 1:1, "Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (обзоры)

Теги ювентускротоненаполиудинезе

"Кротоне" - "Ювентус" - 1:1, "Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 33-го тура итальянской Серии А, в которых туринский "Ювентус" не смог на выезде обыграть "Кротоне", а "Наполи" дома оказался сильнее "Удинезе".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов