Кротов: "Хочу доказать, что могу выступать в клубе, который борется за еврокубки"

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Кротов: "Хочу доказать, что могу выступать в клубе, который борется за еврокубки"

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов рассказал, хотел бы он перейти в клуб, который борется за чемпионство. Об этом сообщает Sportbox.ru.

"Конечно! Сейчас нахожусь в максимальной зоне комфорта, так как в Уфе мне все знакомо. Чувствую себя тут прекрасно. Можно со стороны подумать, что меня все устраивает. Но я хочу расти, доказать, что могу выступать в клубе, который борется за еврокубки. Подписал контракт на два года с прицелом на то, чтобы через год перейти в топ-клуб. Для этого надо улучшать статистику. Думаю, 7-8 голов за сезон - тот уровень, который поможет достичь поставленных целей", - сказал Кротов.

После 21 тура РПЛ "Уфа" занимает 9 место в турнирной таблице.

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