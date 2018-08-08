Кройфф возглавил китайскую команду

Теги чонгцинь лифан

Кройфф возглавил китайскую команду

Йорди Кройф, сын легендарного голландского футболиста и тренера Йохана Кройфа, перебрался в Китай.

Как сообщает TransferMarkt China, 44-летний специалист возглавил "Чунцинь Лифань". Детали сотрудничества между сторонами пока остаются неизвестными.

Стоит отметить, что у Кройфа-младшего тренерский опыт пока ограничивается работой с "Маккаби Тель-Авив".

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