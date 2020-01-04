Кройфф возглавил сборную Эквадора
Йорди Кройфф назначен на пост главного тренера сборной Эквадора, утверждает Marca.
По информации источника, стороны заключили контракт, рассчитанный на три года.
Ранее голландский специалист возглавлял "Маккаби" из Тель-Авива и китайский "Чунцин Лифань".
45-летний Йорди Кройфф является сыном легендарного Йохана Кройффа, который умер в марте 2016 года.
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