Кройфф возглавил сборную Эквадора

Теги эквадорйорди кройфф

Кройфф возглавил сборную Эквадора

Йорди Кройфф назначен на пост главного тренера сборной Эквадора, утверждает Marca.

По информации источника, стороны заключили контракт, рассчитанный на три года.

Ранее голландский специалист возглавлял "Маккаби" из Тель-Авива и китайский "Чунцин Лифань".

45-летний Йорди Кройфф является сыном легендарного Йохана Кройффа, который умер в марте 2016 года.

Не пропустите: Сборная США отказалась ехать в Катар после убийства иранского генерала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!

Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия Бразилия 17 38
2 Уругвай Уругвай 17 28
3 Чили Чили 17 26
4 Колумбия Колумбия 17 26
5 Перу Перу 17 25
6 Аргентина Аргентина 17 25
7 Парагвай Парагвай 17 24
8 Эквадор Эквадор 17 20
9 Боливия Боливия 17 14
10 Венесуэла Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов