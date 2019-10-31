Круговой из-за повреждения пропустит матчи молодежной сборной с Латвией и Сербией

Теги уфаданил круговой

Круговой из-за повреждения пропустит матчи молодежной сборной с Латвией и Сербией

Защитник "Уфы" Данил Круговой был травмирован в матче 14-го тура с "Тамбовом" (0:3). Именно поэтому он пропустил встречу в 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1). Об этом сообщает Sport24.

На восстановление потребуется от одной до трех недель.

Таким образом, из-за травмы игрок не сможет выступать в двух ближайших матчах молодежной сборной России в отборочном раунде к Евро-2021 с Латвией (15 ноября) и Сербией (19 ноября).

Напомним, Круговой - 21-летний игрок "Зенита". В "Уфе" он выступает на правах аренды. В этом сезоне он провел 6 матчей в РПЛ.

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