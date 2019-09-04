Круговой: "Ноги и задница Халка в три раза больше моих"

Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал о своих впечатлениях от совместных тренировок с бразильским нападающим Халком.

"Он на самом деле очень сильный. Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: "Чё за машина? Ё-моё". Ноги его и удары - это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И задница тоже раза в три больше. Но никто не подшучивал - он же результат приносил", - сказал Круговой.

Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Что касается Кругового, то он является воспитанником "сине-бело-голубых". Минувшим летом питерский клуб выкупил его у "Уфы", но оставил в аренде до конца сезона.

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