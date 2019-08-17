Круговой - о выборе между "Зенитом" и ЦСКА: "Я не продался"

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Круговой - о выборе между "Зенитом" и ЦСКА: "Я не продался"

Защитник "Уфы" Данил Круговой сделал заявление о своём грядущем переходе в один из топ-клубов РПЛ.

Напомним, что борьбу за 21-летнего футболиста ведут питерский "Зенит" и московский ЦСКА.

"Пока рано меня поздравлять, потому что ещё ничего не решено, бумаги никакие не подписаны. Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в "Зените". На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше, надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор", - сказал Круговой.

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

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