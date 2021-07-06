Круговой объяснил, почему хочет игры между "Зенитом" и ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото инстаграм Данила Кругового

Защитник питерского "Зенита" Данил Круговой признался, что ждёт встречи с ПСЖ в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Я хочу, чтобы нам ПСЖ достался. Почему? Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость. Если итог этих забегов окажется не в мою пользу, значит, мне точно будет над чем поработать. А если в мою, значит, меня надо брать в ПСЖ", - сказал 23-летний россиянин.

Круговой в прошлом сезоне сыграл 24 матча за "Зенит" и сделал 3 ассиста.

"Сине-бело-голубые" два года подряд занимали последнее место в группе ЛЧ и вылетали из турнира.

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