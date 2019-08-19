Круговой опубликовал фотографию с медосмотра для "Зенита"

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Круговой опубликовал фотографию с медосмотра для "Зенита"

Защитник "Уфы" Данил Круговой в своем инстаграме опубликовал снимок, на котором он запечатлен на медосмотре для "Зенита". Об этом сообщает Prosportstory. 

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что в ближайшие дня все решится.

"Сегодня к вечеру или завтра все решим", - сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что в 21-летнем защитнике также заинтересован ЦСКА.

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

Трансферная стоимость игрока - 400 тысяч евро.

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