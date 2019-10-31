Круговой отправится на зимние сборы с "Зенитом"
Защитник Данил Круговой, который играет на правах аренды за "Уфу", на зимние сборы поедет с "Зенитом". Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Отметим, права на игрока принадлежат петербургскому клубу, который заключил контракт с футболистом этим летом до 2024 года и сразу отдал в аренду.
"В зимнее трансферное окно Круговой поедет с "Зенитом" на сборы. Там будет решаться, останется он у них или вернется на вторую половину сезона к нам", - сказал гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
В этом сезоне защитник участвовал в 6 матчах, не отметившись результативными действиями.
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