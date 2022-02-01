Круговой отреагировал на слухи о желании покинуть "Зенит"
Фото инстаграм Данила Кругового
Защитник питерского "Зенита" Данил Круговой опроверг информацию о возможном уходе из клуба.
"Как оценю свой период в "Зените"? Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно. Слухи в СМИ? Даже перед новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен игровым временем и хочет уйти. Это ложь.
На тренировках и после матчей Сергей Богданович Семак постоянно подбадривает меня. Говорит: "Молодец, давай, продолжай в том же духе". Всё складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе ещё смогу стать легендой "Зенита".
Обидно ли мне, что на моей позиции выступает такой сильный легионер, как Дуглас Сантос? Смотря как на это посмотреть. Я ещё молод. Дуглас - опытный футболист. Я могу у него учиться. У меня в "Уфе" тоже был такой конкурент - Боян Йокич. У него я тоже много чего взял. Получается, в моей карьере пока что у меня в каждом клубе есть сильный конкурент, который делает меня сильнее. Когда-нибудь и у меня, наверное, будут ученики. В другой команде у меня, возможно, не было бы такой возможности", - сказал 23-летний футболист.
В текущем сезоне Круговой сыграл за "Зенит" 20 матчей и сделал 2 ассиста.
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