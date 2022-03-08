Круговой прокомментировал дебютный гол за "Зенит"
Фото инстаграм Данила Кругового
Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился эмоциями после матча 20-го тура РПЛ против "Уфы" (2:0), в котором он впервые забил за питерскую команду.
"Чувствую радость. Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьёзным - я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку. Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за "Зенит".
У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак праздновать - всё-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлёпали по голове бразильцы и Дзюба", - сказал Круговой.
23-летний футболист является воспитанником "Зенита", однако с 2018 по 2020 год он выступал за "Уфу".
Круговой отличился дебютным забитым мячом в 49-й игре в составе "сине-бело-голубых".
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