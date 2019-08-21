Круговой прокомментировал свой переход в "Зенит"
Новичок "Зенита" Данил Круговой поделился впечатлениями после возвращения в питерский клуб, воспитанником которого он является.
"Всем привет. Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы. Год назад я сказал Петербургу "До свидания", отправившись за шансом в столицу Башкортостана. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в "Уфе" и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы.
В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство: официальные предложения "Зенита" и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на моё решение.
Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за всё, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю всё, чтобы оправдать ваши ожидания. Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны. Вперёд "Зенит", - написал Круговой в инстаграме.
Всем привет.Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы @zenit_spb . Год назад я сказал Петербургу «До свидания» отправившись за шансом в столицу Башкортостана в @ufafc . Хочу поблагодарить всех кто работал со мной в ФК «Уфа» и персонально Шамиля Камиловича Газизова , который поверил в меня и мои силы. В СМИ за последнее время было очень много фэйковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство , официальное предложения «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение . Отдельно Выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку @sergey_bogdanovich_semak , спасибо за все , что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю все , чтобы оправдать ваши ожидания.Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны . #Зенит #СинеБелоГолубые #ВпередЗенит ⚪⚪
Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро и заключил с ним пятилетний контракт.
По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.
Не пропустите: Гендиректор "Уфы" объяснил, почему Круговой перешёл в "Зенит", а не ЦСКА. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2