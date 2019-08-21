Круговой прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Данил Круговой поделился впечатлениями после возвращения в питерский клуб, воспитанником которого он является.

"Всем привет. Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы. Год назад я сказал Петербургу "До свидания", отправившись за шансом в столицу Башкортостана. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в "Уфе" и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы.

В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство: официальные предложения "Зенита" и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на моё решение.

Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за всё, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю всё, чтобы оправдать ваши ожидания. Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны. Вперёд "Зенит", - написал Круговой в инстаграме.

Напомним, что "Зенит" купил Кругового за 1 миллион евро и заключил с ним пятилетний контракт.

По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 футболист будет выступать за "Уфу" на правах аренды.

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