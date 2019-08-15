Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА
Защитник "Уфы" Данил Круговой выбрал клуб, в котором он продолжит карьеру, сообщают российские СМИ.
21-летний футболист выбирал между ЦСКА и "Зенитом", отдав в итоге предпочтение армейцам.
Ожидается, что о трансфере перспективного фулбека столичный клуб объявит на следующей неделе.
Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.
Не пропустите: "Уфа" показала один день из жизни Кругового, за которого борются ЦСКА и "Зенит". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1