Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА

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Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА

Защитник "Уфы" Данил Круговой выбрал клуб, в котором он продолжит карьеру, сообщают российские СМИ.

21-летний футболист выбирал между ЦСКА и "Зенитом", отдав в итоге предпочтение армейцам.

Ожидается, что о трансфере перспективного фулбека столичный клуб объявит на следующей неделе.

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

Не пропустите: "Уфа" показала один день из жизни Кругового, за которого борются ЦСКА и "Зенит". | http://soccernews.ru
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