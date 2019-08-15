Круговой сделал выбор между "Зенитом" и ЦСКА

Защитник "Уфы" Данил Круговой выбрал клуб, в котором он продолжит карьеру, сообщают российские СМИ.

21-летний футболист выбирал между ЦСКА и "Зенитом", отдав в итоге предпочтение армейцам.

Ожидается, что о трансфере перспективного фулбека столичный клуб объявит на следующей неделе.

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок провёл 9 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

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