Круговой сравнил тренировочный процесс у Семака и Карпина

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Защитник питерского "Зенита" Данил Круговой назвал отличия в методах работы тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака и наставника сборной России Валерия Карпина.

"Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок? У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идёт упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на всё поле", - сказал Круговой.

Напомним, что Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, а Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.

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