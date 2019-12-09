Круговой успешно прооперирован в Финляндии

Теги зенит санкт-петербургуфаданил круговойтравмы

Круговой успешно прооперирован в Финляндии

Защитник "Зенита" Данил Круговой, который играет в аренде за "Уфу", в инстаграме рассказал, почему не присутствовал на последних матчах команды.

Футболист отсутствовал в расположении команды из-за травмы и операции.

"Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии.

Травмы - часть профессионального спорта, и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время нее я буду восстанавливаться", - написал Круговой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет. Многие спрашивали, почему я не нахожусь в расположении команды в конце осенней части. Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии. Травмы - часть профессионального спорта , и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время неё я буду восстанавливаться. Спасибо всем за поддержку! Увидимся в новом году ✌. #спорт #футбол #жизнь #верю #в #себя

Публикация от (@denzellofficial)

Напомним, этил летом футболист подписал пятилетний контракт с "Зенитом", однако сезон-2019/20 ему придется доиграть в "Уфе". В этом розыгрыше 21-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

А еще: "Зенит" вылетел в Лиссабон| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов