Круговой успешно прооперирован в Финляндии

Защитник "Зенита" Данил Круговой, который играет в аренде за "Уфу", в инстаграме рассказал, почему не присутствовал на последних матчах команды.

Футболист отсутствовал в расположении команды из-за травмы и операции.

"Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии.

Травмы - часть профессионального спорта, и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время нее я буду восстанавливаться", - написал Круговой.

Напомним, этил летом футболист подписал пятилетний контракт с "Зенитом", однако сезон-2019/20 ему придется доиграть в "Уфе". В этом розыгрыше 21-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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