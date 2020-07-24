Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"

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Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о возвращении в "Зенит" защитника Данила Кругового.

22-летний футболист вернулся в питерский клуб в связи с истечением срока аренды.

В текущем сезоне Круговой сыграл за "Уфу" 13 матчей и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.

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