Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о возвращении в "Зенит" защитника Данила Кругового.
22-летний футболист вернулся в питерский клуб в связи с истечением срока аренды.
В текущем сезоне Круговой сыграл за "Уфу" 13 матчей и сделал 2 ассиста.
Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.
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