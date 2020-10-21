Круговой высказался о матче "Зенита" с "Брюгге"
Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился эмоциями после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).
"Опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют - это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более (пропустили) на последних секундах.
Не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара - то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно", - цитирует Кругового официальный сайт "Зенита".
Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".
В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.
А еще: "Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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