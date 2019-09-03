Круговой высказался о своей зарплате в "Зените" и "Уфе"

Защитник "Зенита" Данил Круговой, выступающий на правах аренды в "Уфе", высказался о слухах, что ЦСКА готов был платить ему 2 миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб предложил 3 миллиона.

"Не знаю кто это придумал. Оба клуба сделали похожие предложения, и там не было таких цифр. Назвать свою зарплату не могу, так как это будет нарушением контракта. И вообще, зачем это знать кому-то. Лучше бы просто смотрели футбол", - заявил Круговой.

Также Круговой намекнул, что в "Зените" он получает "плюс-минус" один миллион рублей в месяц, а в "Уфе" зарабатывает менее 60 тысяч рублей.

Напомним, что "Зенит" подписал Кругового этим летом, однако оставил его до конца сезона в "Уфе".

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