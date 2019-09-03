Круговой высказался о своей зарплате в "Зените" и "Уфе"

1 Теги уфаданил круговойзенит санкт-петербург

Круговой высказался о своей зарплате в "Зените" и "Уфе"

Защитник "Зенита" Данил Круговой, выступающий на правах аренды в "Уфе", высказался о слухах, что ЦСКА готов был платить ему 2 миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб предложил 3 миллиона.

"Не знаю кто это придумал. Оба клуба сделали похожие предложения, и там не было таких цифр. Назвать свою зарплату не могу, так как это будет нарушением контракта. И вообще, зачем это знать кому-то. Лучше бы просто смотрели футбол", - заявил Круговой.

Также Круговой намекнул, что в "Зените" он получает "плюс-минус" один миллион рублей в месяц, а в "Уфе" зарабатывает менее 60 тысяч рублей.

Напомним, что "Зенит" подписал Кругового этим летом, однако оставил его до конца сезона в "Уфе".

Читайте также: Газизов: "Круговой сказал, что душой он с "Зенитом", в котором провел 14 лет". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Зарплата Соловьева?Вообще, зачем это знать кому-то. Лучше бы просто смотрели телевизор"-Путин.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Управляющая компания "Ростов Арены" запретила сотрудникам "Ростова" доступ на стадион

Управляющая компания "Ростов Арены" запретила сотрудникам "Ростова" доступ на стадион

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов