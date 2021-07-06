Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты "Зенита"

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Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты "Зенита"

Фото инстаграм Данила Кругового

Защитник питерского "Зенита" Данил Круговой выразил мнение, что его команда способна побеждать в РПЛ и без иностранцев в составе.

"Если бы состав "Зенита" был полностью российским, мы всё равно финишировали бы первыми. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров. Если остальные с легионерами? Кто знает. Но, мне кажется, мы всё равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чём-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. И всё же мы бы тоже недалеко отстали", - сказал Круговой.

Напомним, что "сине-бело-голубые" добывали чемпионский титул три года подряд.

Круговой в прошлом сезоне сыграл 24 матча за "Зенит" и сделал 3 ассиста.

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