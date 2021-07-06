Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты "Зенита"
Фото инстаграм Данила Кругового
Защитник питерского "Зенита" Данил Круговой выразил мнение, что его команда способна побеждать в РПЛ и без иностранцев в составе.
"Если бы состав "Зенита" был полностью российским, мы всё равно финишировали бы первыми. Особенно если представить, что и остальные играли бы без легионеров. Если остальные с легионерами? Кто знает. Но, мне кажется, мы всё равно смогли бы. Хотя, конечно, с нашими легионерами проще. В чём-то они по-другому видят футбол. С ними он интереснее. И всё же мы бы тоже недалеко отстали", - сказал Круговой.
Напомним, что "сине-бело-голубые" добывали чемпионский титул три года подряд.
Круговой в прошлом сезоне сыграл 24 матча за "Зенит" и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Семак: "Зенит" не может приглашать сильных российских футболистов". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА опубликовал результаты медобследования Яковлева, получившего травму головы
-
"Милан" согласовал выкуп Тонали: условия сделки
-
"Бавария" близка к продлению контрактов с двумя основными игроками
-
Новый тренер "Тоттенхэма" Нуну определил первую трансферную цель для клуба
-
Алиоски, которым интересуется ЦСКА, стал свободным агентом
-
Федун озвучил риски в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ
-
Стали известны детали проведения матча за Суперкубок России
-
СМИ узнали имя очередного кандидата на пост главного тренера сборной России
-
Энрике рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020 в случае вылета Испании
-
Круговой высказался о влиянии легионеров на результаты "Зенита"
-
Сборная Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки
-
Главные новости дня: 5 июля
-
"Алавес" арендует футболиста "Манчестер Юнайтед"
-
Кейн высказался о работе с Моуринью
-
Браим Диас перейдет в "Милан"
-
Ауар бойкотирует тренировки "Лиона". Игрок хочет покинуть команду
-
Анри отдаст заработную плату в сборной Бельгии на благотворительность
-
Лев - один из кандидатов на пост главного тренера сборной России
-
Мертенсу сделали операцию на плече
-
Магуайр поделился ожиданиями от матча со сборной Дании в 1/2 финала Евро-2020