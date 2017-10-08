Крукс раскритиковал игру "Ливерпуля"

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Крукс раскритиковал игру "Ливерпуля"

Экс-форвард "Тоттенхэма" Гарт Крукс подверг критике игру "Ливерпуля" в игре против "Ньюкасла".

"Да что с "Ливерпулем" не так? "Красные" должны были разгромить и вообще не заметить "Ньюкасл", но вместо этого они покинули "Сент-Джеймс Парк" с одним очком. Неужели они настолько зависимы от Коутиньо?

Я ужасался, наблюдая за обороной "Ливерпуля" в течение 12 месяцев, но они так ничего и не предприняли. Да они могут запустить тренера верхом на лошади через дыры в защитной линии - настолько они широкие" - приводит слова Крукса The Sport Review.

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