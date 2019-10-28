Крул стал восьмым вратарём, отразившим два пенальти в одном матче АПЛ

Вратарь "Норвича" Тим Крул отразил два пенальти в исполнении игроков "Манчестер Юнайтед" в матче 10-го тура АПЛ.

31-летний голландец сначала отбил удар Маркуса Рэшфорда, а затем и Антони Мартиаля.

Крул стал восьмым голкипером, которому удалось взять два пенальти в течение одного матча Премьер-лиги.

Страж ворот "Норвича" повторил достижение Марка Боснича, Павла Срничека, Эдвина ван дер Сара, Брэда Фриделя, Юсси Яаскеляйнена, Эурелио Гомеса и Мартена Стекеленбурга.

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